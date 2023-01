Variante Tremezzina, Salvini in visita: "Il modello Lago di Como funziona". No comment su Rapinese

Una bella giornata nonostante la pioggia per il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Matteo Salvini, in visita al cantiere della Variante della Tremezzina e a Como. Entro la fine dell'inverno come ha lui stesso confermato partiranno i lavori e dureranno massimo 5 anni: "Ho ringraziato i sindaci e i cittadini del lago per la pazienza anche quando la strada è stata chiusa. Quando le gallerie saranno completate sarà il lago più bello del mondo, meno inquinato e più vivibile per tutti soprattutto per il residenti"

No comment invece sulla giunta Rapinese. Salvini preferisce non esporsi: "Non fatemi dar giudizi, amo Como è una città straordinaria però non sono solito giudicare prima del tempo. Oggi c'erano tanti sindaci, non c'era quello di Como ma magari ci sarà in una prossima occasione. Fatelo dare ai cittadini di Como il giudizio. La giunta dovrà dimostrare nei mesi e nel tempo cosa è in grado di fare".

Alla domanda sulle accise Salvini ha ribadito che sarà uno dei punti con cui discuterà con il presidente del consiglio: "Sicuramente c'è speculazione in corso e la finanza fa bene a fare controlli non possono esserci distributori che ce l'hanno a 1.70 e altri a 2.40. Evidentemente c'è qualcuno che fa il furbo però a livello di Governo porterò in ragionamento".

Per quanto riguarda la provincializzazione della navigazione non ha dubbi: "La Lega è autonomia, se a livello provinciale di Como si è convinti di poter gestire meglio la Navigazione Laghi spendendo di meno, faceno lavorare più persone e potendo dare un servizio migliore come ministro assolutamente sono disposto ad ascoltare, guardare i numeri e a concedere tutte le autonomie del mondo".