Matteotti, Israele e le poesia di Rodari: i discorsi del 25 Aprile che infiammano piazza Cavour

"Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me". Con queste parole - pronunciate da Giacomo Matteotti quasi cento anni fa esatti al termine dello storico discorso alla Camera contro le violenze fasciste perpetrate in occasione delle elezioni - il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha aperto il suo discorso in piazza Cavour per celebrare il 25 Aprile, festa della Liberazione. Matteotti è stato portato dal sindaco come esempio di resistenza e grande spirito civico in difesa della libertà, ma è anche attraverso la figura di Piero Calamandrei, il padre costituente che nel discorso agli studenti universitari nel 1955 disse: "La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità".

Accorato e molto sentito dalla folla presente in piazza è stato, in particolare, il discorso del vice presidente di Anpi, Carlo Ghezzi, che ha ripercorso con originalità i tratti distintiivi della Resistenza fino a toccare temi attuali, dalla guerra in Ucraina a conflitto isarelo-palestinese. Gli applausi, mancati nel passaggio in cui Ghezzi ha condannato l'attacco di Hamaas, hanno acceso la piazza quando il vice presidente Anpi ha altresì condannato la risposta di Israele.

Grande originalità è arrivata dal prefetto Andrea Polichetti, che ha delegato a Cristina Quadrio, Docente scuole del Teatro Sociale, la lettura di due poesie di Gianni Rodari: "Viva la Libertà" e "La madre del partigiano".