Variante della Tremezzina, mesi cruciali per il destino dell'opera

Si lavora anche di domenica al cantiere della Variante della Tremezzina. Gli addetti sono infatti all'opera per mettere in sicurezza l'imboccatura della galleria di Colonno che ha iniziato a prendere forma. Nei giorni scorsi era tornata a circolare la voce che nei prossimi mesi la Regina avrebbe potuto essere nuovamente chiusa al traffico per almeno 30 giorni, indiscrezione smentita, almeno temporalmente dai vertici Anas, che non hanno confermato chiusure nell'immediato.

L'altro nodo riguarda i tempi di consegna. Annunciata lo scorso luglio, di fatto la consegna totale dei lavori per la realizzazione della Variante della Tremezzina non è ancora avvenuta. E il punto è che i previsti 5 anni e 2 mesi per ultimare l'opera, partiranno solo dal momento in cui avverrà ufficialmente la consegna totale dei lavori. In altre parole i mesi a venire saranno cruciali sia per capire la viabilità della Regina, che comunque sarà interessata da chiusure a singhiozzo, sia per definire le tempistiche di un'opera complessa e strategica per il lago di Como.

Il progetto definitivo della “Variante alla Tremezzina”, del valore di 576 milioni di euro, si estende per quasi 10 km e interessa le località di Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Mezzegra, Tremezzo e Griante, in provincia di Como. Tra i principali lavori: quattro gallerie naturali a canna unica (per uno sviluppo complessivo di circa 8,3 km), tre viadotti e due svincoli (Colonno a sud e Griante a nord). L’obiettivo dell’intervento è di migliorare il livello di servizio e la sicurezza complessiva dei collegamenti tra Como e Menaggio. La variante della strada statale 340 “alla Tremezzina” permetterà inoltre un risparmio nei tempi di percorrenza, una maggiore sicurezza per gli utenti, un indotto economico locale attraverso il turismo e permetterà un collegamento più agevole con la Svizzera, con la Valtellina e con la Val Chiavenna.