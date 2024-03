Sul lago di Como riapre il miglior Hotel d’Europa con una suite unica al mondo

Premiato come miglior Hotel d’Europa, è pronto ad accogliere gli ospiti con nuovi servizi e proposte. Parliamo del Sereno Lago di Como, r iconosciuto come una tra le aperture alberghiere più celebrate del 21° secolo, si caratterizza per un design contemporaneo, di forte impatto innovativo in una regione caratterizzata dallo stile neoclassico. Dopo il grande successo registrato alla fine della scorsa stagione, l’Hotel è pronto ad accogliere i clienti per il 2024, a partire dal prossimo 21 marzo. Il Sereno è celebrato come una delle più pioneristiche aperture alberghiere del XXI secolo ed è conosciuto anche per la sua suite unica al mondo. Costruita sul sito di un’antica Darsena è l’unica, di tutto il Lago di Como, con accesso privato e diretto all’acqua. L’ampia terrazza, il giardino e le vetrate che portano alla suite si trovano infatti proprio lungo la linea di galleggiamento e riflettono le cromie lacustri che spaziano dal blu acceso, fino al verde e tortora.

Tante le novità per il 2024.

Le novità al Sereno Lago di Como

Per la stagione 2024, Il Sereno presenta un restyling di oltre un milione di euro che fonde perfettamente estetica contemporanea ed eleganza senza tempo. Il Sereno arricchisce il suo parco auto: Fiat 500, FIAT Topolino, una nuova Maserati e una Vespa APE, oltre all’elegante barca a guida automatica Ernesto Riva. Inoltre è prevista l’apertura di una boutique Larusmiani offrirà un’esperienza di acquisto su misura grazie ad oggetti finemente realizzati e pezzi esclusivi.

Quest'anno infine, gli ospiti potranno vivere un'esperienza di mixology privata grazie a un carrello dei cocktail progettato da Patricia Urquiola, per preparare e gustare nel comfort delle proprie camere o terrazze private, cocktail come The Milano-Torino, Negroni, Old Fashioned, Martini e altri.

"Dopo il grande successo della stagione 2023, tutto il team è pronto ad accogliere gli ospiti con nuove proposte commenta l’Hotellier Luis Contreras. Il Sereno vanta una posizione privilegiata sul Lago e strategica per clienti provenienti da tutto il mondo, ma anche dalle vicine grandi città come Milano e Lugano. È la scelta ideale per chi ama coccolarsi in un contesto di relax assoluto e servizi di lusso, come il nuovo parco macchine e le degustazioni private servite con il carrello disegnato da Patricia Urquiola".

Novità anche per quanto riguarda il team: se, infatti, alla guida del Lobby Bar ci sarà sempre il bar manager Vidura Nilaksha Colambage e a capo del ristorante 1 Stella Michelin Il Sereno al Lago non mancherà l’executive chef del gruppo Sereno Hotels Raffaele Lenzi, a diventare il nuovo Head Sommelier sarà invece Francesco Martinello.