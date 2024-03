Torna il sole, a Como temperature fino a 20°: un assaggio primavera

Finalmente dopo un lungo periodo di perturbazioni torna il sole anche nel Comasco. In settimana si assaporerà un inizio di primavera con temperature che sfioreranno i 20°. Dopo un lunedì dai toni ancora instabili, con deboli piogge sparse, già da domani martedì 12 marzo le temperature si alzeranno notevolmente e il sole splenderà. A Como domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1982m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. Queste condizioni primaverili dureranno almeno fino a sabato 16 marzo su tutto il Comasco.