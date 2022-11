Torna a splendere il Sereno sul lago di Como: una Stella Michelin per lo chef Raffaele Lenzi

Un'altra stella sul lago di Como. A distanza di un anno esatto, l’executive chef del ristorante gastronomico Il Sereno al Lago dell’hotel 5* L Il Sereno di Torno, Raffaele Lenzi, ha riconquistato la Stella Michelin. Nel Relais Franciacorta di Corte Franca (BS), martedì 8 novembre sono andate in scena le premiazioni che hanno visto salire sul palco il corporate chef del gruppo Sereno Hotels, colui che ha portato in alto il nome dell’insegna negli ultimi anni.

Il napoletano, classe 1984, bissa così il sogno diventato realtà già nel 2017 quando, seppur con la supervisione di una consulenza, aveva potuto esprimere la propria filosofia in totale autonomia. “Salire sul palco così, a cinque anni dall’ultima volta, è stato forse ancora più emozionante. La cucina del ristorante non è gestita dalla mia sola figura come si potrebbe pensare ma da un gruppo nutrito di giovani ragazze e ragazzi che credono fortemente in quello che faccio, nella mia cucina e nelle mie scelte” ha dichiarato l’executive chef Raffaele Lenzi. “La Stella è un riconoscimento unico ed è un obiettivo chiaro che inseguiamo noi cuochi, anche quando l’abbiamo già raggiunto, perché la riconferma è importante tanto quanto la conquista. Oggi, dopo una pausa durata un lungo anno, tutto ha un sapore speciale. Non avrei potuto desiderare di meglio”.

Della stessa opinione è la proprietà Luis Contreras, che non lesina commenti: “La riassegnazione della Stella Michelin al Sereno è come un cerchio che si chiude. Raffaele Lenzi ha fatto di tutto per riprendersi qualcosa che era già suo e questo riconoscimento non può che rendere orgoglioso lui e noi di averlo scelto e confermato, giorno dopo giorno”.