Il nuovo lungolago si prepara a rinascere dopo 15 anni di agonia

Quella del 2023 potrebbe essere la prima estate con il nuovo lungolago finalmente usufruibile senza barriere, almeno nel tratto che non lo è più stato fin dal 2008, anno in cui il cantiere delle paratie iniziò a oscurare il lago di Como. Vero è che in questa porzione, ovvero quella che corre da viale Genio sino a piazza Cavour, la vecchia passeggiata sarà presto interessata dai lavori per la riconversione in pista ciclabile ai quali dovrà provvedere il Comune, tuttavia il nuovo lungolago avanza e sembra del tutto evidente che non ci saranno nuovi ostacoli.

Non è un caso infatti che anche al chiosco dello storico Al Molo siano in corso lavori di pulizia per ripartire quanto prima con l'attività di ristoro. Intanto, in questi giorni, dopo la posa dei tigli e dell'illuminazione, in cantiere sono al lavoro diversi addetti per completare le opere di pavimentazione del tratto in oggetto. Come sempre, da quando Regione ha fatto ripartire i lavori, non mancano diversi curiosi che gettano i loro ultimi attenti sguardi al cantiere, occhiate che nei prossimi mesi, probabilmente dopo l'estate, dovranno iniziare portare oltre piazza Cavour, dove i lavori si sposteranno per l'avvio della parte conclusiva dell'opera, la cui consegna definitiva è attesa per il 2014.