Navigazione, boom di passeggeri nel weekend

Un fine settimana in città e sul Lario da piena stagione, come abbiamo documentato nei giorni scorsi sia alla biglietteria della funicolare sia alle partenze della navigazione. Che proprio oggi ha dato i numeri del weekend: oltre quarantamila passeggeri hanno viaggiato, sabato 11 e domenica 12 appena trascorsi, sui mezzi dell’Ente Navigazione Laghi, lungo i Laghi Maggiore, di Garda e di Como. Ora naturalmente c'è grande attesa e qualche timore di paralisi per il capoluogo per le imminenti vacanze pasquali. Ma non c'è dubbio che la nuova stagione stia partendo sotto i migliori auspici in termini di numeri. Numeri ai quali ora si dovrà rispondere con servizi all'altezza, soprattutto per quanto riguarda il noto problema dei taxi. Al via la stagione 2023 anche nelle grandi ville su lago di Como dal Balbianello alla Carlotta, mentre stanno riaprendo a marzo anche tutti i grandi alberghi.