Lago di Como e città presi d'assalto come in estate

Un sabato di marzo con temperature più estive che invernali. E mentre non è ancora primavera, la città e il lago di Como sono stati letteralmente invasi dalla prima ondata di turisti. Code alla navigazione, alla funicolare per tutto il giorno. Una bella giornata di sole, nel pomeriggio le temperature hanno superato i 20 gradi, che ha certamente contribuito a rendere il Lario particolarmente attraente nel weekend anche per una gita in giornata. Un nuovo pienone è atteso anche per questa domenica 12 marzo, giornata che si presenta calda e soleggiata sin dal mattino. Facile quindi immaginare un altro assalto a Como, che sta già registrando il tutto esaurito per Pasqua. Qualche disagio per i pedoni è stato segnalato ieri all'uscita della fermata a Lago delle Ferrovie Nord per via dei lavori in corso che ostacolano i pedoni.