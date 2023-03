Coda infinita alla funicolare, una domenica da record in città

Centinaia di turisti in coda per salire a Brunate con la funicolare. Dopo un sabato da record per questo marzo quasi estivo, anche questa prima domenica quasi estiva sta registrando in città un boom di presenze. Tutta la città, a iniziare dal centro, sta vivendo una giornata di vero e proprio boom, il primo di una stagione che si annuncia davvero promettente anche per il lago di Como. Non a caso anche alla biglietteria della Navigazione e agli imbarchi si registrano lunghe code per raggiungere con i battelli le mete più ambite del Lario.

Il termometro sarà certamente Pasqua, anche se gli alberghi già sono vicini al tutto esaurito. All'estate si sta già preparando anche Cernobbio che proprio nei giorni scorsi ha già annunciato una serie di prestigiosi festival, così come le sontuose ville del lago di Como che stanno riaprendo i battenti come i più grandi alberghi a 5 stelle. Insomma tutto è pronto per una stagione 2023 che potrebbe segnare vette mai toccate prima, nonostante i numeri del post-pandemia siano stati subito da record.