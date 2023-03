Lago di Como, al via la nuova stagione di Villa Carlotta

Non perdere l’occasione per godere delle magnifiche fioriture primaverili del Giardino di Villa Carlotta e lasciati conquistare dallo straordinario patrimonio d’arte del Museo. Scopri un luogo di rara bellezza, dove le meraviglie della natura e i capolavori dell'ingegno umano convivono da oltre trecento anni. Da sabato 18 marzo 2023, Villa Carlotta sarà aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica. Fino al 23 marzo l’apertura sarà con orario 10 – 18 (chiusura biglietteria alle 17 e del museo alle 17.30). Dal 24 marzo l’orario si amplierà: apertura tutti i giorni dalle 10 alle 19 (chiusura della biglietteria alle 18 e del museo alle 18.30).

Paesaggio come scenografia

18 marzo 2023 — ore 14.30

Laboratorio e visita dedicati al tema del paesaggio, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio 2023. Conosciamo il lago e la sua geografia a partire dall’uliveto, la sommità del nostro giardino e immaginiamo un paesaggio infinito grazie anche ai percorsi sensoriali che ci permettono di vedere a occhi chiusi.

Visita e percorso sensoriale per adulti e bambini.

Durata: 90 min.

Costo: biglietto ingresso + attività 3 euro

La visita verrà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.



Passeggia e Assaggia

19 marzo 2023 — ore 10.15

Un itinerario culturale e gastronomico di circa due ore e mezza così da gustare con tutti i sensi le incredibili bellezze nascoste di Villa Carlotta.

Per vivere, attraverso racconti e assaggi, un’esperienza completa tra sapori locali e luoghi inusuali di rara bellezza, ma anche scoprire progetti particolari di collaborazione tra la Villa e il territorio, come gli orti e le serre curati dalla Cooperativa “Azalea”.

Al termine degustazione di prelibatezze preparate con ingredienti a Km0, coltivati nei terreni di Villa Carlotta e nei dintorni.

Evento organizzato nell'ambito dello "Sloweekend-La magia e i sapori del Lago di Como", una rassegna nata nel 2022 per far conoscere e vivere in modo autentico ed emozionante quattro incantevoli borghi del Lago di Como: Bellagio, Menaggio, Tremezzina e Varenna.

Tour tematici nei centri storici, nelle ville e in spettacolari location del Lario, mercati di produttori locali, degustazioni ed esperienze enogastronomiche, menu speciali e tariffe agevolate negli alberghi convenzionati, per un fine settima unico e indimenticabile.

Un nuovo modo di esplorare il Lago di Como, fatto di visite alle magnifiche bellezze del luogo ma anche di incontri e scambi con agricoltori, pescatori, viticoltori che saranno i narratori dei loro territori e guide speciali alla scoperta delle tradizioni locali.