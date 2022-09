Anche Marriott arriva sul lago di Como

L'Hotel Britannia di Cadenabbia era in vendita da mesi, ne avevamo riferito in questo articolo. Successivamente era arrivata la notizia della sua acquisizione da parte della nuova joint venture formata da Bain Capital Credit (sede a Boston) e Omnam Group (sede a Londra) che metteva così in portafoglio la prima struttura alberghiera. 285 camere sulle sponde del lago di Como, il Britannia tornava così nell'elite dell'hospitality lariana. Ad operare l'acquisizione era stato un fondo gestito da Kryalos Sgr, uno dei player più attivi del mercato immobiliare italiano con sede a Milano.

Ora arriva però qualche nuova indiscrezione, seppure ancora non ufficiale: il Britannia starebbe per passare nelle mani di Marriott, una delle più importanti catene alberghiere al mondo che certamente ambisce ad avere il suo celebre marchio anche sul lago di Como sotto il cappello Edition, quello che raccoglie gli hotel più esclusivi e lussuosi del gruppo americano.

Lo scorso 22 giugno avevamo dato notizia anche di una novità dell'estate, ovvero la rinascita del Lido di Cadenabbia, riaperto come MOR Beach Club. Uno spazio avviato grazie a una joint venture tra Omnam e Bain Capital Credit LP, la cordata che aveva acquisito l’Hotel Britannia all'inizio del 2022. Questa inaugurazione sembrava avere aperto un nuovo capitolo nella storia del Lido. Tuttavia, dopo il bando del Comune, presto cambierà ancora tutto: il lido passerà infatti nella mani del Grand Hotel di Tremezzo. Concorrenza a 5 stelle in Tremezzina.