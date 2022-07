Lido di Cadenabbia, cambia ancora tutto: il Grand Hotel di Tremezzo spodesta il Britannia

Lo scorso 22 giugno avevamo dato notizia di una novità dell'estate, ovvero la rinascita del Lido di Cadenabbia, riaperto come MOR Beach Club. Uno spazio avviato grazie a una joint venture tra Omnam e Bain Capital Credit LP, la cordata che aveva acquisito l’Hotel Britannia all'inizio del 2022. Questa inaugurazione sembrava avere aperto un nuovo capitolo nella storia del Lido. Tuttavia presto cambierà ancora tutto.

Con il bando del Comune di Griante, che ha messo in gara la gestione della struttura di Cadenabbia per i prossimi 15 anni, si è così assistito a un derby tra due gruppi alberghieri concorrenti: il Britannia, appunto, e il Grand Hotel Tremezzo, qui rappresentato da Meta Spa. Alla fine, come riportato dal verbale di asta pubblica, l'ha spuntata il Grand Hotel di Tremezzo che ha offerto 1.818.300,00 euro, contro 1.113.454,20 euro dei concorrenti del Britannia. Una differenza enorme che non ha lasciato alcun dubbio alla commissione del Comune di Griante che ha così aggiudicato la gestione al Grand Hotel Tremezzo.