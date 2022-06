MOR Beach Club, il nuovo spazio estivo sul Lago di Como

Apre a Griante un nuovo spazio estivo, il MOR Beach Club, un'esperienza unica ed esclusiva sul Lago di Como. Situato negli spazi dello storico ex Lido Cadenabbia, a pochi passi da Tremezzo, MOR è il luogo perfetto per evadere dal caos cittadino, e la meta ideale per rigenerarsi, godendo della bellezza unica del lago. Dalla sua invidiabile posizione fronte lago, MOR gode di una vista panoramica su Bellagio e, con la sua proposta, è in grado di unire lo stile di vita della cultura milanese in un'atmosfera unica e sofisticata.



La struttura si sviluppa in un'area di oltre 2.300 mq e offre ai suoi ospiti un ristorante, una spiaggia privata, una terrazza e una piscina esterna arredata con cabine. Tutti gli ambienti sono stati accuratamente selezionati in una palette di colori che richiama gli elementi circostanti: dalle tenui sfumature della terra e della sabbia, al blu provençal e alle sfumature grigie del lago. L’architettura e gli interni sono a cura dello studio internazionale di architettura, progettazione e design De.Tales.





Il progetto di design di MOR è stato sviluppato con l’obiettivo di creare un equilibrio impeccabile tra il ricco patrimonio, le tradizioni e la natura del Lago di Como e un'atmosfera innovativa, sofisticata ed estiva. Lo studio di architettura, pianificazione e design di fama internazionale De.Tales ha rielaborato soluzioni architettoniche esistenti per ampliare e valorizzare le diverse aree del Lido, conferendo un'atmosfera di lusso a una privilegiata struttura già esistente.



L'esperienza multisensoriale di MOR prende vita sotto la direzione creativa dello chef israeliano Sharon Cohen, proprietario di Shila, uno dei ristoranti più rinomati di Tel Aviv. Cohen usa la sua cucina per dare vita a uno "spirito Middleterranean" - un meticoloso equilibrio tra i sapori mediorientali e le tradizioni del mediterraneo. Il concept dello Chef si combina perfettamente con la proposta di cocktail ideati dall'esperto di mixology Emanuele Broccatelli e le proposte del Pastry-Chef Fabrizio Fiorani, curiose e moderne.





David Zisser, CEO di Omnam, afferma: “Siamo stati selezionati per riunire partner che facciano propri i valori dell'italianità celebrando il patrimonio di questa bellissima destinazione. Con questo in mente, abbiamo voluto includere nel nostro team il rinomato mixologist Emanuele Brocatelli e il pasticcere Fabrizio Fiorani: sono l'esempio perfetto della ragione per cui amiamo l'Italia. I nostri ospiti, ovviamente, sono sofisticati e cercano qualcosa di rilevante per il luogo, ma trasformativo. Nessuno lo fa meglio dello chef Sharon Cohen".



MOR nasce da una joint venture tra Omnam e Bain Capital Credit LP, che ha acquisito l’Hotel Britannia, all'inizio del 2022. Questa apertura segna un nuovo capitolo nella storia del Lido che porta il fascino del Lago di Como in una dimensione contemporanea. L'ex Hotel Britannia Excelsior è il quarto progetto di sviluppo nel portfolio italiano di Omnam che include l'apertura di W Rome nell'autunno 2021, insieme a quelle future di Baccarat Firenze e Four Seasons Puglia.

Il MOR è aperto dalle 10:00 alle 22:00. Chiusura lunedi per il solo per il mese di giugno.