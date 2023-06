La Lariana riapre dopo le frane ma resta il problema delle code, vertice in prefettura

Un semaforo con i sensori per i mezzi ingombranti, come già installato a Blevio, modifiche alla segnaletica stradale per rendere più scorrevole il traffico in via Torno, all’imbocco della Lariana. Queste le prime ipotesi di modifica per trovare un po' di ossigeno all'imbocco della Lariana da via Torno, strada che presenta quotidianamente code chilometriche e che ieri è stata interessata anche dai danni del maltempo.

Il prefetto di Como Andrea Polichetti ha così deciso di convocare un vertice con il sindaco del capoluogo lariano e i primi cittadini dei paesi da Torno a Bellagio. Al tavolo anche i rappresentanti della Provincia, della polizia stradale e della polizia locale. Le soluzioni, come detto, sono quelle praticabili in tempi ragionevoli: nella terribile strettoia del primo tratto di via Torno dovrebbe quindi essere installato un semaforo dotato di sensori per i mezzi ingombranti, soluzione che ha già portato i suoi benefici a Blevio. Inoltre sono stati presi in considerazione alcuni miglioramento degli attraversamenti pedonali nella zona di piazza Matteotti e della segnaletica all’imbocco della Lariana per facilitare il transito dei veicoli in arrivo da Torno, problema che avevamo già evidenziato nei giorni scorsi. E in questo senso tutti, anche il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha dato la sua massima disponibilità per gli interventi che riguardano il capoluogo.