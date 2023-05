Ore in coda per arrivare a Como da Bellagio, la Lariana è una trappola

Nonostante la giornata non proprio bellissima, anche questa domenica la Lariana è andata al collasso. Ore di coda per tornare in città arrivando da Bellagio. A metà pomeriggio le auto in fila a passo d'uomo, ma più spesso ferme, partivano dalla prima galleria di Blevio, successivamente la coda ha raggiunto e sorpassato l'abitato di Blevio arrivando almeno sino a Torno. In altre parole per raggiungere Como dalla perla del Lario, 30 km, sono occorse anche più di tre ore. La situazione, come noto, è resa ancora più difficile del solito per via dei lavori sul lungolago, dove peraltro non tutti gli automobilisti hanno ancora capito che si procede a senso unico su due corsie. Le indicazioni sono in effetti abbastanza lacunose. Insomma un'altra domenica da dimenticare per chi aveva deciso di trascorrere una giornata al lago e ne ha passata la metà intrappolato in auto.