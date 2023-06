Lariana ancora chiusa tra Como e Blevio dopo le frane della scorsa notte

Una notte devastante per la città e soprattutto il lago di Como, colpito da inondazioni e frane. Tra Como e Blevio sono al lavoro sia la protezione civile sia i vigile fuoco per ripristinare al traffico la Lariana ancora chiusa. Le corsie in entrambe le direzioni sono state invase dal fango. Sulla sponda opposta la Regina è ststa invece riaperta in tarda mattinata con senso unico alternato a Moltrasio. Seguono aggiornamenti.