Como, neo imprenditore deluso dal Natale: "Ho investito tutto e provo a resistere"

"Non aprono la porta da giorni" queste parole di Lino Dinoi, imprenditore che gestisce il Tyamoo un ristorante in via Pretorio a Como. Lino ha 41 anni e circa due anni fa ha deciso di puntare sulla città di Como. Da Milano e da ristoranti molto noti del capoluogo meneghino, dopo un'esperienza al Lido di Lenno, si è innamorato del lago e ha deciso di investire in città, in centro a Como.

Inutile girarci intorno: il Natale a Como è un flop, almeno per commercianti, albergatori e ristoratori della città. Innegabile anche che il turismo soffra della decisione di questa amministrazione che ha interrotto la tradizione della Città dei Balocchi che è stata presa come modello da tante altre città tra cui Lecco. Non è tempo di polemiche ma di cercare un dialogo costruttivo con il Comune.

"Quando ho deciso di investire a Como lo scorso anno, ci racconta Lino, ho saputo che non ci sarebbe stata la consueta manifestazione natalizia solo i primi di dicembre. La prima "doccia fredda" è arrivata subito". Era novembre del 2022.

"Quest'anno, continua, speravamo in un ritorno dei Balocchi o comunque in un'atmosfera più coinvolgente ma il risultato è sotto gli occhi di tutti: le strade e le piazze sono vuote e il Natale a Como sta perdendo il suo fascino. Il periodo invernale così è un disastro. Sono sincero, a Como e sul lago è stata un'estate fantastica e fino a ottobre abbiamo lavorato molto bene ma adesso rischiamo di chiudere in negativo perché il crollo di questi giorni si fa sentire, specialmente per un neo imprenditore come me che in questa attività ha investito tutto". Non mancano le iniziative e tutti cercano di darsi da fare, chi aggiungendo decorazioni (come l'albero di 9 metri) chi si studia qualcosa di nuovo per ravvivare la situazione:

"Il 23 e 24 dicembre abbiamo pensato a una sorta di show cooking di Natale, con lo chef in vetrina. Per l'occasione dalle 17 in avanti serviremo la Buseca, ovvero la trippa alla parmigiana con un bel calice di vino rosso. Cerchiamo di essere propositivi ma se non si troverà una soluzione per il prossimo anno Como diventerà una città dove non sarà possibile stare aperti tutto l'anno. Speriamo che tengano presente queste nostre considerazioni per il prossimo anno".