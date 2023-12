In piazza Verdi la pizzeria allestisce un albero di Natale altro 9 metri per creare l'atmosfera

Natale a Como anche quest'anno è all'insegna della sobrietà. Se da un lato sono in molti ad apprezzare questa scelta che l'amministrazione Rapinese porta avanti con determinazione, dall'altra c'è chi rimpiange la Città dei Balocchi e i festeggiamenti in grande stile. A provvedere a rendere più natalizia piazza Verdi ci ha pensato la pizzeria In Teatro con l'installazione di un albero di Natale di 9 metri che senz'altro riempie il vuoto e aiuta a regalare un'atmosfera più natalizia alla piazza.