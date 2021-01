Cinema Astra: "Grazie Como, torniamo presto"

Quel che è successo al Cinema Astra, unica sala in città sopravvissuta all'ecatombe, ha quasi dell'incredibile e porta con sé due elementi molto importanti. Il primo è quello della generosità dimostrata dai molti comaschi che hanno fatto loro questa battaglia mettondo mano al portafogli. Il secondo riguarda invece il fatto che c'è ancora tanta voglia di buon cinema. Due segnali che arrivano in uno dei momenti peggiori per la cultura, una delle tante vittime illustri di questra tragica pandemia.

Mentre da una parte la corrente del fiume sembra correre sempre più veloce verso il mare dello streaming, dall'altra riva arriva forte e chiaro un richiamo alla necessità di mantenere vive vecchie abitudini che ci fanno sembrare tutti un po' meno "intubati". Insomma il vecchio cinema sul grande schermo dimostra di essere ancora circondato da un grande affetto. Una passione che ha portato nel tempo proprio il cinema Astra di Como ad essere la culla del Festival del Cinema Italiano.

Ed ecco allora che oggi è apparsa una scritta che fa bene a tutta la città. Non si tratta dell'annuncio del prossimo film in programmazione, ma del ringraziamento per il fatto che appena possibile si potrà tornare in sala: "Grazie Como, coming soon". Il cinema Astra non morirà per la pandemia ma soprattutto non morirà per essere stato dimenticato dai suoi spettatori. Speriamo che anche al Gloria raggiunga presto i suoi obiettivi, così come il Politeama pur nella complessità della sua situazione.