Il cinema Astra è salvo, l'ultimo gol è del Como 1907

Un altro traguardo raggiunto e un altro passo deciso verso il ritorno dell'ultimo monosala rimasto in centro a Como. Raggiunta quota 70 mila euro, ieri è arrivato il gol decisivo da 5 mila euro grazie alla donazione del Como 1907 che ha così decretato la selavezza definitiva del cinema Astra di Como.

"Sembra incredibile - dicono dall'Astra - in così poco tempo. Ma i comaschi hanno dimostrato un attaccamento al "loro" Cinema davvero commovente. In questo momento fatichiamo a trovare le parole e ci limitiamo ad un grande e sentito "grazie" agli oltre 800 donatori che hanno reso possibile questa impresa. Un successo che è davvero di tutta la città.

"Una squadra di calcio - affermano i dirigenti di Como 1907 - è prima di tutto uno dei cuori pulsanti di una comunità e di un territorio. Un luogo vivo, che comunica e dialoga, fatto di persone, volti e soprattutto emozioni. In questo periodo, uno dei punti fermi della nostra città, un luogo di vitalità e cultura, rischiava di sparire per sempre e il Como 1907, come parte di questa comunità, non poteva stare a guardare. Ecco perché il Club lariano ha deciso di donare 5 mila euro in modo da coprire l’intero importo di 75 mila euro della campagna “Salviamo l'Astra" uno dei cinema storici della città".

"Con questa donazione il Como 1907 vuole confermare la propria vicinanza a tutto il territorio comasco, con la convinzione che l’unione d’intenti, anche nelle forme più diverse, sia il modo migliore per andare avanti. Il calcio è solo una delle attività di aggregazione di questa bellissima città – spiega il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi. Manca molto ritrovarsi, scambiarsi idee e visioni. Il cinema è uno dei luoghi in cui tutto questo avviene. E come soggetto importante di Como, ci è sembrato doveroso partecipare con il nostro contributo alla rinascita del Cinema Astra, molto più di un simbolo, un vero e proprio centro che fa cultura, con un occhio sempre attento alla comunità nella sua interezza”.