Confesercenti, l'ira di Casartelli: "Follia blindare Como e Cernobbio per una partita di calcio"

Come era inevitabile, fanno subito discutere le decisione del questore in merito ai divieti di domenica in occasione della partita Como-Reggina. Divieti che di fatto impediscono il regolare svolgimento degli eventi natalizi dell'11 dicembre a Como e Cernobbio.

Tra i primi ad intervenire, Claudio Casartelli, presidente di Confesercenti: "Ho appreso ora le decisione della questura di Como. Posso comprendere le preoccupazioni per la concomitanza della partita con le attività natalizie, tuttavia voglia fare alcune riflessioni. Le attività commerciali, soprattutto con l'avvicinarsi del Natale e ancor più in questo ponte dell'Immacolata, per lavorare contano sulla domenica, sia a Como sia Cernobbio. Mandare un segnale di questo tipo, ovvero un invito a restare a casa perché c'è la partita, è davvero inconprensibile in questa stagione dell'anno. Ma soprattutto se una partita di calcio crea questi disagi, non solo a chi lavora ma anche alla popolazione residente, c'è da chiedersi se ha un senso continuare a pensare allo stadio in centro e non invece portarlo in periferia.

"Altresì - aggiunge Casartelli - c'è da riflettere rispetto al peso che hanno una città turistica che richiama migliaia di persone nei giorni festive e le partite del Como alla domenica. C'è da pensare se non sia il caso di chiedere alla Federazione che il Como giochi le sue partite solo il venerdì sera. Come rappresentante di una categoria non posso esimermi dall'essere rammaricato e arrabbiato per questa situazione gravemente penalizzante per molte attività commerciali in un periodo cosi importante dell'anno Non voglio fare polemiche ma questa situazione non è più accettabile. O si trova un modo per vivere serenamente il calcio e il Natale in città oppure occorre trovare una soluzione che non metta a disagio cittadini, commercianti e turisti".