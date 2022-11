Lorenza Ceruti: "Nuovo stadio per il Calcio Como e Sinigaglia restituito alla sua storia"

Una riflessione che certamente farà discutere come tutte quelle che vanno a toccare i gangli vitali della città. Succede per il lungolago, per la Ticosa e, inevitabilmente per lo stadio Sinigaglia, per il quale nei giorni scorsi è intervenuto anche Vittorio Nessi (La Svolta Civica) con una serie di quesiti posti al sindaco. In buona sostanza, riassumendo ciò che scrive Lorenza Ceruti, architetto e fotografo sempre molto attento alle dinamiche pubbliche della città, ci sono due strade: uno stadio nuovo per il Calcio Como che vuole mettere le ali; il Sinigaglia restituito a un utilizzo consono alla sua storia. Di seguito il post pubblicato da Ceruti sulla sua pagina Facebook che certamente pone questioni utili a una discussione tanta animata quanto inevitabile rispetto a un tema per il quale è davvero difficile non essere tifosi.

Da una parte...una Società seria e intenzionata a voler valorizzare la squadra calcistica del Como, con l'ambizione di portarla in serie A. E ne ha già dato prova!

Dall'altra uno stadio, osannato (a parole ma non nei fatti) per il suo valore storico architettonico e ancora di piu per la sua posizione, che è innegabilmente meravigliosa, ma cmq trascurato e reso colabrodo e vergogna in quanto a degrado. Oltretutto con infiniti vincoli proprio per il suo valore storico.

La Società, che è seria, cerca di fare il possibile per rimetterlo al limite della decenza per l'immediato uso. Valuta anche, consapevole di essere di fronte ad una struttura particolare, di poterci investire molto danaro per renderlo fruibile, da una squadra che appunto aspira alla serie A.

Poi ieri...così di improvviso...passa la notizia che potrebbe essere che la Società stia pensando di costruire un nuovo stadio altrove. È solo una interrogazione...

Ma se anche fosse stato solo un pensiero...io lo trovo davvero un grande pensiero, una boccata d'aria freschissima...in una città così tanto chiusa e accartocciata su se stessa e sul proprio provincialismo. Una città che non ha la lungimiranza... Una città che sta vivendo solo su antichi allori di cui ormai non c'è più neanche l'ombra. E che sta facendo marcire tutto quello che ha un valore. Una città che non riesce ad abbandonare quella piccola mentalità provinciale nonostante, da un po' di tempo a questa parte, quotidianamente entra in contatto con i cittadini del mondo.

E proprio chi ama il calcio e la sua squadra dovrebbe essere felice di una Società che propone un nuovo stadio. La costruzione di un nuovo stadio non può che essere apertura verso il futuro...non può che essere rispetto verso la squadra e verso il pubblico! Solo chi non riesce a capire la grande opportunità può ritenerla "punizione"!

Certo, sarebbe l'ideale, poter unire il fatto che nel mentre si sistema lo stadio per il calcio si possa anche conservare il grandissimo valore storico e architettonico, con il danaro messo a disposizione da altri, ma è evidente questo nostro stadio non ha le possibilità di poter assolvere a quello che sono le giustissime e positive ambizioni di chi farebbe un grandissimo investimento. Sarebbe come pretendere da una auto cinquecento, bellissima d'epoca...le stesse prestazioni di una Ferrari di ultimissima produzione. Oppure pretendere da una gondola, bellissima e antica, le stesse prestazioni di un panfilo di lusso. O ancora pretendere di vivere in un bilocale di lusso e d'epoca in 10 persone.

Io capisco molto bene tutta l'affezione verso i luoghi, verso questo stadio, verso l'abitudine, verso anche questa meravigliosa posizione del nostro stadio...però poi...capisco anche che tutto non si può avere!

La meravigliosa posizione...è anche quella che penalizza totalmente l'uso di questo stadio...è un dato di fatto! Si vuole che il Como voli in alto? Bisogna dargli le ali...e se c'è qualcuno che può e vuole dargliele ...tanto di cappello!!!

Il valore... il nostro stadio non lo perde!!!....Bisogna solo pensarlo per un utilizzo consono a quello che è! Senza stravolgerlo! Consono alle sue dimensioni e alla sua posizione! Che sia la città ad occuparsi dello stadio!!!!

E il mio...non è il solito pensiero astioso contro il calcio o contro chissà chi! È solo speranza che Como apra un po' gli orizzonti...