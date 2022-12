Partita Como-Reggina, la questura "blinda" il Natale: domenica niente eventi e mercatini chiusi

Niente eventi di Natale e niente mercatini, né a Como né a Cernobbio, per tutta la giornata di domenica 11 dicembre 2022. La partita di calcio che si disputerà tra Como e Reggina allo stadio Sinigaglia ha indotto la questura a prendere provvedimenti per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico. Soprattutto alla luce di quanto accaduto in occasione del post partita contro il Bari, si è deciso di non correre rischi. Sono, infatti, attesi mille tifosi reggini. Eventi natalizi e mercatini attirerebbero troppa gente in città rischiando di intasare le strade e rendendo più difficoltosa la gestione dell'ordine pubblico da parte delle forze dell'ordine, soprattutto in caso di di imprevisti e spiacevoli episodi nel pre e post partita.

Dunque, per tutta la giornata la pista del ghiaccio resterà chiusa, così come le casette dei mercatini, e gli eventi che erano in programma sono annullati. Il normale svolgimento delle kermesse natalizie di Como e Cernobbio riprenderà dalle ore 19 quando si presume che i tifosi reggini avranno ormai lasciato la città.