Dopo la scomparsa di Paolo la ferramenta Pusterla non riaprirà più

Una decisione sofferta quella della famiglia Pusterla, titolare della storicissima ferramenta di via Indipendenza 42, nel cuore del centro storico di Como. Dopo la scomparsa di Paolo Pusterla - che di fatto mandava avanti il negozio insieme al fratello Stefano e alo loro fidato collaboratore Daniele - la famiglia ha deciso di chiudere quello che è di fatto un ciclo di vita aziendale lungo oltre iun secolo.

Come riportato dal sito del giornale ComoZero - che in passato ha avuto il piacere e l'onore di intervistare Paolo Pusterla - il fratelo Stefano ha confermato che il negozio non riaprirà più. Una decisione che rende tristi i migliaia di clienti comaschi affezionatissimi a quella piccola grande ferramenta, esempio di vero e sincero commercio di quartiere che fa del servizio alla clientela l'anima di un lavoro svolto con passione.