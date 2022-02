E' morto Paolo Pusterla, della storica ferramenta del centro storico

Si è spento all'età di 50 anni Paolo Pusterla, uno dei titolari dello storico negozio di ferramenta di via Indipendenza, nel cuore del centro storico di Como. Paolo combatteva da tempo contro una malattia che, alla fine, ha avuto la meglio su di lui. Nonostante gli ultimi mesi fosse molto provato dalla malattia riusciva, però, sempre a presentarsi in negozio e fino a quando le forze glielo hanno permesso è rimasto dietro al bancone del negozio insieme al fratello Stefano e al papà Alberto.

Come annunciato nel cartello di lutto affisso alla serranda del negozio i funerali si svolgeranno lunedì 28 febbraio 2022 nella basilica di San Fedele alle ore 15.30.