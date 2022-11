In piazza Cavour sono arrivate le casette del mercatino di Natale: domani inizia il montaggio

Con qualche giorno di ritardo, ma alla fine le casette per il mercatino di Natale sono arrivate. In piazza Cavour sono stati deposti tutti gli elementi per montarle. L'allestimento delle casette che ospiteranno i venditori di prodotti gastronomici (e non solo) per il periodo natalizio dovrebbe iniziare già domani. Il mercatino, però, aprirà al pubblico sabato 26 novembre.

Quest'anno le casette saranno circa una settantina. Ogni operatore commerciale potrà averne al massimo due (o una casetta doppia). Rispetto alle casette degli anni passati collocate dalla Città dei Balocchi, quelle di quest'anno costeranno ai commercianti un po' di più a dispetto di una minore superficie di esposizione della merce.