Mercatini versione Rapinese: massimo 73 casette per il Natale a Como

La delibera adottata dal Comune di Como è l'atto che sigilla la novità anticipata nelle scorse settimane: addio Città dei Balocchi a Como. Il Natale sarà diverso e il quadro si fa ora più chiaro. Vediamo quali sono quindi nel dettaglio le premessei, le intenzioni e gli obiettivi della giunta Rapinese per animare le prossime festività natalizie nel capoluogo.

La delibera di giunta

Premesso che da diversi anni la città di Como, durante il periodo di Natale, indicativamente a partire dall’ultimo fine settimana di novembre fino all’Epifania, promuove e ospita un insieme coordinato di eventi e attrazioni, comprensivo di aree destinate all’attività mercatale, alla somministrazione di cibi e bevande ed al posizionamento di attrazioni/giostre, con iniziative di intrattenimento e con l’illuminazione artistica di vie e piazze della città;

Preso atto che questo genere di eventi rientra ormai nella proposta invernale dei maggiori capoluoghi a vocazione turistica, contribuendo alla destagionalizzazione di flussi turistici e alla rivitalizzazione del tessuto economico locale;



Ritenuto sussistente, anche per quest’anno, l’interesse pubblico a proporre un insieme di eventi ed attrazioni che, a partire da sabato 26 novembre 2022, sino a domenica 8 gennaio 2023, contribuisca ad animare la convalle, con opportunità di shopping ed eventi culturali e di spettacolo, in linea con le tradizionali attese della cittadinanza per il periodo in oggetto e con la consolidata tendenza dei viaggi turistici verso i mercatini natalizi;

Ritenuto, altresì, opportuno riconsiderare il modello organizzativo finora seguito per realizzare detto insieme di eventi e attrazioni, non prevedendolo più come un insieme eterogeneo e interconnesso da affidare a mezzo di un’unica procedura ad un unico operatore, ma, individuati – come di seguito - gli eventi e le manifestazioni di maggior attrattiva, procedere con specifiche distinte procedure in ragione delle seguenti valutazioni:

Gli obiettivi

1) sperimentare un modulo organizzativo di eventi e attrazioni che, ricercando più operatori economici, favorisca una maggiore concorrenza;

2) promuovere il contenimento del proprio consumo e, quindi, della propria spesa energetica per l’illuminazione artistica delle facciate degli edifici religiosi e civili con proiezioni architetturali, fatta salva la facoltà di terzi di provvedervi;

3) limitare l’attività d’illuminazione natalizia del Comune a quella delle vie dello shopping cittadino - come individuate qui - ricorrendo a tecnologie a basso consumo energetico (attività di competenza del Settore Commercio);

Le attrazioni e i limiti

Mercatino natalizio, con massimo nr. 73 casette in legno (misure m. 3X2), di cui nr. 50 posizionate in Piazza Cavour, per la vendita (senza somministrazione) di prodotti merceologici ed alimentari, preferibilmente artigianali e tipici del territorio, nr. 20 allestite in Via Corridoni e destinate alla somministrazione di alimenti e bevande e nr. 3 ubicate in Piazza Grimoldi per ospitare, a rotazione, le associazioni di promozione sociale, culturale e sportiva;

Un’attività di ristorazione con somministrazione in loco di prodotti tipici del territorio la cui ubicazione verrà concordata con l’Amministrazione comunale;

Posizionamento delle seguenti attrazioni ludiche/giostre con ingresso a pagamento: una ruota panoramica nei pressi di via Mafalda di Savoia e una pista di pattinaggio in Via Corridoni.

Attività di spettacolo e di intrattenimento (es: artisti di strada, cori, performance artistiche) in Piazza Perretta e/o in altre piazze cittadine, nei fine settimana (a partire dal giovedì) del mese di dicembre e sino all’8 gennaio 2023, con riguardo in particolare alla festività dell’Immacolata Concezione, alla Vigilia di Natale e all’Epifania;

Spettacolo pirotecnico, della durata almeno di 15 minuti, eseguito dal primo bacino del lago e visibile dalla convalle, per il Capodanno.

Realizzazione del brand “Natale a Como” e, in collaborazione con il Servizio Turismo, alla conseguente campagna di comunicazione della manifestazione stessa, sia on line (tramite i siti web istituzionali e canali social), sia off line (materiale cartaceo);

Avvio di una procedura, da parte del Settore Turismo, per il posizionamento, con oneri economici a carico degli operatori economici, in Piazza Duomo, di un albero di Natale addobbato con luci e decori vari, di grandi dimensioni e, comunque, non inferiore a mt. 15;

Assunzione da parte del Settore Mobilità di adeguate azioni di potenziamento del trasporto pubblico locale, nonché predisposizione e posa di cartellonistica dedicata alle informazioni viabilistiche, in particolare ai parcheggi presenti lungo le arterie di accesso in città;

Le concessioni di suolo pubblico di cui sopra saranno soggette al vigente “Regolamento per la disciplina dell’occupazione degli spazi pubblici” approvato con Deliberazione Consiliare n.18 del 19 aprile 2021, denominato “Regolamento Canone Unico Patrimoniale”.