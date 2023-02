Il Como Women cade in casa del Sassuolo

Allo stadio Enzo Ricci il Como Women è ospite del Sassuolo, nella gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A Femminile. Le due squadre arrivano all’incontro a pari punti in classifica, con la voglia di fare risultato per arrivare alla poule salvezza con qualche certezza in più. Sebastian de la Fuente manda in campo la sua squadra con un 4-2-3-1, con Pavan, Beil e la rientrante Beccari dietro alla punta Kubassova. Piovani risponde con il 4-3-3, con Nagy e Clelland sugli esterni e Sabatino unico terminale offensivo.

Inizia la partita e la prima occasione arriva dopo pochissimi secondi ed è neroverde: cross di Clelland dalla sinistra e il tiro al volo di Brignoli, che esce di poco a lato del palo. Sassuolo che inizia molto intensamente e continua a spingere per tutta la prima fase di gara. La spinta delle padrone di casa porta ai risultati sperati al sesto minuto, con Daniela Sabatino che approfitta di un’incertezza di Beretta in uscita e riesce a spingere il pallone in porta. Uno a zero per il Sassuolo siglato dall’ex centravanti della Fiorentina. Il Como Women risponde subito con Pavan che entra in area in slalom e calcia di sinistro, ma sull’esterno della rete.

Le lariane provano a spingere, ma il Sassuolo mantiene il predominio territoriale e alla mezz’ora raddoppia. Cross dalla destra per la spizzata di Clelland sul primo palo, che non colpisce bene ma serve sul dischetto Sabatino tutta sola, che con un tocco dolcissimo di destro supera Beretta per la seconda volta. Como che, nonostante il doppio svantaggio, non molla e a cinque minuti dalla fine ha una doppia chance con Vivien Beil. La prima con su un calcio di punizione indirizzato sotto la traversa, che però il portiere riesce a bloccare; la seconda con un tiro di prima dal limite su sponda di Beccari, che passa vicinissimo alla traversa di Kresche.

Inizia la ripresa ed il Como scende in campo con il piglio giusto alla ricerca del gol per riaprire la partita. Dopo quattro minuti è Rizzon a suonare la carica e provare un tiro dalla distanza, ma è sfortunata la capitana comasca perché il suo tiro colpisce la traversa. Il Como tenta di impensierire Kresche con qualche conclusione dalla distanza, ma non riesce a trovare la via del gol.

Il Sassuolo risponde in maniera incisiva solamente al 60’ con il cross di Jane e il colpo di testa di Brignoli che si stampa sul palo. È l’unica occasione neroverde del secondo tempo, che è maggiormente a tinte blu. Il Como ci prova in diverse occasioni, ma la difesa del Sassuolo regge bene.

Al 90’ arriva un’occasione clamorosa per Di Luzio, che sfrutta un’indecisione della difesa del Sassuolo e arriva a calciare dal limite dell’area con il portiere fuori dai pali, ma la sua conclusione termina fuori di millimetri. È l’ultimo squillo della gara, che termina 2-0 per le padrone di casa e regala i tre punti alle neroverdi. Como Women che viene scavalcato da Sassuolo e Parma in classifica, scivolando al penultimo posto.

(Comunicato Como Women)

IL TABELLINO DELLA GARA

SASSUOLO FEMMINILE- COMO WOMEN

RETI: 6’, 30’ Sabatino

SASSUOLO (4-3-3) Kresche; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Brignoli, Bellucci (89’ Sciabica), Jane (89’ Brustia); Nagy (73’ Nowak), Sabatino (83’ Pondini), Clelland.

A disp. Lonni, Mella, Popadinova, Monterubbiano, Dongus. All. Piovani

COMO (4-2-3-1): Beretta; Zanoli (77’ Kravets), Rizzon, Brenn (57’ Di Luzio), Borini (46’ Lipman); Picchi, Hilaj; Beccari, Beil (57’ Cecotti), Pavan; Kubassova.

A disp. Korenciova, Cavicchia, Linberg, Rigaglia. All. De la Fuente

ARBITRO: Matteo Centi

ASSISTENTI: Bianchini e D'Angelo. QUARTO UFFICIALE: De Stefanis

AMMONIZIONI: 43’ Brignoli, 87’ Pavan