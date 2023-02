Como Women sconfitto dalla capolista Roma

Allo stadio Ferruccio di Seregno il Como Women affronta la capolista Roma. Nell'ultimo incontro, venti giorni fa in Coppa Italia, la squadra lariana era stata in grado di fermare le giallorosse sull’1-1 e questa volta cercheranno di ripetere l’impresa. De la Fuente manda in campo le sue ragazze con il 4-3-3, con Pavan, Di Luzio e Kubassova a comporre il tridente e Beil e Pastrenge a centrocampo sostituire le squalificate Karlernas e Hilaj. Spugna dall’altra parte schiera la formazione titolarissima, con Glionna, Andressa e Haavi dietro alla punta Giacinti.

Inizia la partita ed è il Como a farsi preferire nei primi minuti. Le calciatrici di de la Fuente sono schierate bene in campo e fanno girare la palla veloce. A poco a poco, però, viene fuori la qualità della Roma, che alza la qualità del suo palleggio e inizia a premere dalle parti di Beretta.

Al 20’ ci prova Giacinti in acrobazia, la numero 9 tenta un gol pazzesco in rovesciata ma il suo tiro è debole e facile per il portiere. Dopo cinque minuti arriva l’episodio che cambia la storia della partita, con il rinvio sbagliato di Beretta che viene intercettato da Giacinti, che entra in area tutta sola e colpisce il palo di sinistro, ma sul rimpallo la più veloce ad arrivare è Andressa, che insacca a porta vuota il gol dell’1-0.

Como che aveva ben figurato fino a quel momento, ma che viene punito al primo vero errore commesso. A 10 minuti dalla fine del primo tempo altra occasione per le giallorosse con Giugliano che, lasciata tutta sola all’altezza del dischetto del rigore, colpisce al volo ma spara alto.

La Roma ricomincia il secondo tempo con convinzione, come aveva finito il primo. Dopo dieci minuti Greggi colpisce la traversa con un tiro potentissimo di sinistro dal limite dell’area. Al 65’ arriva la prima occasione per il Como, con un tiro di Beil che si impenna a causa di una deviazione e mette in grande difficoltà Ceasar, che smanaccia sulla linea e salva il gol.

Comasche che, dopo una prima parte della ripresa in sofferenza, escono fuori con personalità e mettono in seria apprensione la Roma. Doppia occasione nel giro di pochi minuti, prima con Linberg e poi con Borini, ma entrambe le conclusioni terminano fuori dallo specchio.

A cinque dalla fine si riaffaccia la Roma in avanti e ha una chance importante con Giacinti, ma è bravissima Beretta in uscita bassa a dirle di no.

Le lariane negli ultimi istanti di gara provano ad qualche lancio in avanti alla ricerca del pareggio, tuttavia gli sforzi comaschi sono vani. La partita termina 1-0 per la capolista, che consolida la prima posizione in vetta alla classifica. Como Women che si fa valere e non demerita sul campo, ma perde la seconda partita consecutiva 1-0.

(Comunicato Como Women)

IL TABELLINO DELLA GARA

COMO WOMEN-ROMA FEMMINILE 0-1

RETI: 26' Andressa

COMO (4-3-3): Beretta; Brenn, Rizzon, Kravets (61’ Borini), Zanoli; Picchi (86’ Cavicchia), Pastrenge, Beil (70’ Rigaglia); Pavan, Kubassova, Di Luzio (70’ Linberg).

A disp. Korenciova,, Beccari, Cecotti, Stapelfeldt. All. De la Fuente.

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Bartoli, Linari, Wenninger, Minami; Greggi, Giugliano; Glionna (75’ Selerud), Andressa (75’ Ciccotti), Haavi; Giacinti.

A disp. Lind, Cinotti, Kajzba, Bergersen, Kollmats, Petrara, Kramzar. All. Spugna

ARBITRO: Davide Gandino

ASSISTENTI: Matteo Paggiola e Giovanni Pandolfo. QUARTO UFFICIALE: Tommaso Scuderi

AMMONIZIONI: 38’ Kravets, 62’ Pastrenge, 93’ Borini