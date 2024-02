Stadio Sinigaglia | Due grandi novità per il Como 1907

“Due importanti novità per il Como 1907 allo stadio Sinigaglia.

Continua il percorso di crescita intrapreso dal Como 1907 anche per quanto riguarda la propria casa, lo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Nella giornata di oggi la società ha iniziato l’implementazione di grass grow lights per il manto erboso del campo da gioco.

Un passaggio significativo volto a migliorare le condizioni del terreno di gioco e per garantire performance di primo livello in ogni gara, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e dalla stagione. Le luci entreranno in funzione dalla giornata di domani.

Inoltre, per soddisfare le richieste dei tifosi e migliorare l’esperienza durante le partite, sono state posate sette nuove strutture all’interno dello stadio per garantire nuovi e più ampi spazi di ristoro e vendita del merchandise tra Curva Como, Distinti e Tribuna Centrale.

Questo investimento segue quelli eseguiti nelle scorse settimane per l’adeguamento delle torri faro come richiesto dalle autorità competenti.”

(Comunicato Facebook Como)