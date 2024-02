Como, Osian Roberts è sicuro: "Abbiamo bisogno di continuità".

Nella conferenza stampa, l'allenatore ad interim Osian Roberts ha presentato la partita di domani contro Brescia, elogiando la sua squadra per il risultato positivo della scorsa settimana.

"La partita contro la Ternana è stata una buona reazione alla sconfitta contro l'Ascoli. Considerando che abbiamo avuto solo pochi giorni con i nuovi giocatori a disposizione, abbiamo fatto molto bene. Ci sono stati cambiamenti in ogni zona del campo. Nonostante questo, la prestazione della squadra è stata davvero buona. Forse avremmo potuto sfruttare di più le nostre occasioni e questo ha reso gli ultimi 15 minuti un po' nervosi, ma la squadra ha retto bene e ha ottenuto una vittoria meritata."

"Dobbiamo concentrarci sulla nostra prestazione sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Vogliamo inanellare una serie di partite con buone prestazioni e risultati positivi. Abbiamo bisogno di continuità".

(Post Social FB Como)