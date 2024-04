Como, Osian Roberts è sicuro: "Siamo fortunati in questo club ad avere un sostegno così forte"

Nella conferenza stampa, Osian Roberts, allenatore ad interim del Como 1907, ha parlato dell'importanza dei tifosi e ha commentato i progressi della squadra dal suo arrivo a Gennaio:

"Anche se saremo in trasferta, so che avremo un enorme sostegno. I tifosi hanno avuto un ruolo importante nella vittoria di sabato scorso, non ci hanno mai fatto mancare il sostegno. L'impatto dei tifosi non può mai essere sottovalutato. Siamo fortunati in questo club ad avere un sostegno così forte.

Quando sono arrivato al Como 1907, volevamo essere nella posizione in cui siamo ora. Questo è l'obiettivo. Per raggiungerlo abbiamo lavorato duramente e con molta umiltà, ci siamo preparati per ogni partita e abbiamo cercato di migliorare ogni prestazione. Questo è il modo in cui abbiamo affrontato ogni partita finora e non abbiamo intenzione di cambiare ora.

A gennaio non sapevamo come tutti si sarebbero integrati per formare una squadra forte. Vedere come questi ragazzi si siano uniti e abbiano lavorato bene come squadra è l'aspetto più gratificante per me. Tutti stanno spingendo nella stessa direzione".

