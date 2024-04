Banusic risponde a Martinovic: tra Napoli Femminile e Como Women finisce 1-1

“Allo stadio “Giuseppe Piccolo" di Cercola, il Como Women disputa la quinta giornata della seconda fase del campionato contro il Napoli Femminile. Alle 14:30 il fischio d’inizio, Mister Maccoppi schiera il 4-2-3-1:Gilardi - Bergersen, Rizzon, Cox, Zanoli - Pastrenge, Hilaj - Monnecchi, Skorvankova, Kajan - Sevenius. Il Napoli di Mister Seno risponde con il 4-3-3: Bacic - Pellinghelli, Pettenuzzo, Di Marino, Kobayashi - Giai, Gallazzi, Kajzba - Corelli, del Estal, Banusic.

Il primo pallone è del Napoli. Una partita alla pari per i primi minuti, ma al 13’ è Pastrenge a creare la prima occasione per il Como, provando il tiro dalla distanza che finisce però sul fondo. Il Napoli prova ad attaccare, ma la difesa lariana respinge bene e blocca le avversarie in più occasioni, provando la ripartenza. Il Como prova ancora a sbloccare la partita, questa volta con Monnecchi, che crossa in area cercando la porta, ma il pallone va alto sopra la traversa. Mister Maccoppi effettua la prima sostituzione della partita, inserendo Martinovic, che allo scadere del tempo regolare riceve il pallone da Skorvankova e calcia di destro in porta, portando il Como in vantaggio; dopo 3 minuti di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

La partita riprende con la battuta del Como, che dopo solo 5 minuti prova a raddoppiare il risultato con un tiro dalla distanza di Kajan, che esce sulla sinistra; dopo solo un minuto, è Sevenius a cercare il goal, che riceve il pallone da Skorvankova e dalla distanza mira lo specchio della porta, ma Bacic respinge. Mister Maccoppi effettua una doppia sostituzione, inserendo Picchi e Vaitukaityte; è quest’ultima a sfiorare la seconda rete della partita, con un tiro dritto in porta da calcio d’angolo che colpisce però la traversa. La reazione del Napoli è però immediata, al 79’ minuto Banusic viene servita da Del Estal e con un tiro al volo di mancino pareggia il risultato. I minuti finali della partita vengono giocati da entrambe le squadre a ritmi molto bassi e dopo 5 minuti di recupero al triplice fischio il risultato è di 1-1.”

(Comunicato Como Women)