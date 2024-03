Video Gol Como-Venezia 2-1, highlights e sintesi

Nella 28esima giornata del campionato di Serie B, il Como ospita il Venezia in un match determinante per i vertici della classifica.

Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa al 38’: errore di Bjarkason, Da Cunha tocca al limite dell’area per Verdi, che col destro batte Joronen.

Il pareggio ospiti arriva due minuti più tardi con il solito Pohjanpalo, che su cross di Zampano, incorna di testa alle spalle di Semper.

Gli arancioneroverdi spingono e al 46’ Semper sbaglia il rinvio, Tessmann ne approfitta e lascia partire un destro dai 25 metri, che si s'infrange sulla parte bassa della traversa.

La fortuna non sembra girare per il Venezia, tanto che al 53’ Zampano entra in area dalla sinistra, scavalca Semper ma colpisce la traversa.

I lariani reagiscono al 58’ con Da Cunha, che sugli sviluppi di un angolo calcia di sinistro, impegnando Joronen.

All'84' gli ospiti vanno vicinissimi al vantaggio con Olivieri, che sfrutta il cross di Dembelé ma trova la risposta di Semper.

Il Como al 90' trova un vantaggio inaspettato: Iovine pennela sul secondo palo per Cutrone, che si coordina al volo e tira una fucilata sotto la traversa, imprendinbile per il portiere avversario.

A breve gli highlights del match.