Video Gol Como-Parma 1-1, highlights e sintesi

Dopo la brutta sconfitta contro il Palermo in trasferta, il Como deve provare a tornare alla vittoria, ma sulla sua strada c'è il Parma, prima compagine in classifica.



Gli ospiti partono forte e al 3' passano in vantaggio con Adrian Benedyczak, che servito da Mihaila, dopo essersi fatto sessanta metri palla al piede e aver messo a sedere Goldaniga, da due passi non può sbagliare.



I lariani, dopo la spavento iniziale, rispondono al 24': palla persa da Circati, su cui si avventa Da Cunha che mette in porta Verdi, bravo a rimanere freddo e a segnare.



Nel secondo tempo gli ospiti ci provano con Hernani e Partipilo, ma il Como si salva.



Al 75' Mihaila batte una punizione in mezzo, Circati stacca più in alto di tutti ma manda a lato.

Non succede piú niente, i lariani strappano un punto contro la capolista.

A breve gli highlights del match.