Como Women, parla De La Fuente: "Dobbiamo colpire la Roma nelle poche occasioni che lasceranno"

Il Como Women scenderà in campo domani allo stadio Ferruccio per affrontare la capolista Roma. La squadra di Sebastian de la Fuente viene da una sconfitta la settimana scorsa nello scontro diretto col Parma, che ha più che mai riaperto i giochi nella corsa salvezza. Dal lato opposto la formazione di Spugna è, invece, in un gran momento di forma, dopo le ultime larghe vittorie per 5-0 contro il Sassuolo e 8-1 contro il Pomigliano in Coppa Italia.

Le due compagini si trovano di fronte per la terza volta in stagione, nella prima ebbe la meglio la Roma per 1-0, mentre nella più recente il 7 gennaio ci fu il pareggio 1-1 in coppa.

Domani, dunque, sarà il terzo incontro tra i due tecnici de la Fuente e Spugna che, come ricordò l’allenatore argentino prima del match del mese scorso, si sono sfidati “almeno un milione di volte, tra squadre primavera e prime squadre”.

Una partita importante anche in termini di classifica, con un occhio alle altre, in particolare allo scontro diretto tra Pomigliano e Parma, che potrebbe sancire la definitiva rinascita delle emiliane, oppure il consolidamento del Pomigliano al sesto posto.

Della gara contro la Roma ha parlato l’allenatore del Como Women, Sebastian de la Fuente: “Domani mi aspetto di vedere una squadra che sa che deve migliorare, sa che gli errori commessi ultimamente li sta pagando un po’ cari, ma deve essere cosciente delle sue qualità. Nonostante gli ultimi due scontri diretti li abbiamo persi per 1-0, la squadra la vedo cresciuta sotto tanti punti di vista. Ovviamente si possono fare degli sbagli e dobbiamo imparare da questi e cercare di migliorarci in ogni allenamento, ricordando che mancano undici partite alla fine ed è tutto ancora aperto.”

Le giallorosse, però, hanno vinto con facilità le ultime due gare, senza lasciare alcuna chance di controbattere alle sfidanti: “Penso che tutte le avversarie lascino qualcosa per metterle in difficoltà – afferma de la Fuente – anche se sicuramente la Roma è una di quelle che ne lascia di meno.

È una squadra in forma, che sta bene in questo momento. L’abbiamo affrontata qualche settimana fa in coppa e abbiamo cercato di impostare la partita per vincere, perché avevamo bisogno della vittoria per passare il turno. Alla fine abbiamo pareggiato, ma siamo stati all’altezza dell’avversaria per novanta minuti. Spero di poter ripetere la stessa prestazione domani, rimanere sempre in partita e andare a fare male nelle poche occasioni che ci lasceranno.”

Appuntamento da non perdere, dunque, domani alle 12.30 allo stadio Ferruccio di Seregno.

(Comunicato Como Women)