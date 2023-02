Como Women, parla il CT dell'U23 Grilli: "Le società italiane diano spazione alle giovani talentuose"

Nel pomeriggio di sabato il Como Women è sceso in campo allo stadio Ferruccio contro la Roma. La squadra di Sebastian de la Fuente è uscita dal terreno di gioco sconfitta 1-0, ma consapevole di aver messo in seria difficoltà la squadra più forte d’Italia.

Sulle tribune dello stadio di Seregno era presente ad assistere alla gara anche la c.t. della Nazionale italiana U23, Nazzarena Grilli. Dopo Milena Bertolini ad inizio gennaio, dunque, un altro tecnico federale ad assistere ad una gara casalinga del club comasco. Non è un caso la presenza degli allenatori delle Nazionali azzurre al Ferruccio, soprattutto tenendo in considerazione il gran lavoro della società e dell’allenatore lariano sulle giovani italiane.

Prendendo in analisi solamente la partita di sabato contro la Roma sono state ben cinque le giocatrici italiane under 23 mandate in campo dal primo minuto: Beretta in porta, Zanoli in difesa, Pastrenge e Pavan a centrocampo e Di Luzio in avanti. La formazione titolare del Como contro le giallorosse aveva un’età media di 24.2 anni, contro i quasi 28 della Roma.

“C’è bisogno che le società in Italia diano spazio alle giovani - afferma Nazzarena Grilli durante l’intervallo del match - perché secondo me abbiamo del materiale interessante su cui lavorare.” Un lavoro che, tuttavia, non tutte le squadre sembrano disposte a fare: “Bisogna vedere che obiettivi hanno la società – risponde Grilli - quando si punta sulle giovani si deve mettere in conto che si possono avere dei risultati un po’ discontinui, perché le ragazze hanno bisogno di tempo per fare esperienza. In alcuni casi, però, ci sono anche delle giovani che possono dare subito risposte positive e quindi puntarci può portare a risultati immediati.”

Conclusione sull’importanza dei settori giovanili azzurri: “Credo che i settori giovanili nel calcio femminile siano fondamentali, lo sta dimostrando il torneo femminile Uefa che stanno disputando le ragazze dell’Under 16, in cui stanno ottenendo degli ottimi risultati con delle squadre europee di grande valore.”

Per la società del presidente Stefano Verga la presenza della c.t. Grilli allo stadio Ferruccio è motivo di grande orgoglio e segno che il lavoro intrapreso da inizio stagione con le tante giovani calciatrici italiane sta dando i frutti sperati.

(Comunicato Como Women)