Traveller Condé Nast, omaggio ai borghi del Lago di Como

Una breve introduzione alla storia del lago di Como e poi l'omaggio ai suoi luoghi iconici, i borghi, i grandi alberghi. Traveller Condé Nast, celebre rivista di viaggi, qui nella sua edizione indiana in lingua inglese, ha dedicato al Lario un lungo servizio: "E mentre l'alta società italiana da secoli si mescola al buon vino lungo le spettacolari ville della riva, l'arrivo di hotel a basso costo sul Lago di Como, disseminati nei suoi dintorni ondulati, ha aperto la maestosità di questa parte del mondo alla una folla più diversificata. I resort sontuosi sono un punto culminante indiscusso del Lago di Como; anche se sono spesso usati come trampolino di lancio per gite esplorative di un giorno in alcune dei suoi borghi più caratteristici".

Grande risalto a Bellagio, Menaggio, Varenna, a Pognana Lario, a Villa del Balbianello, a Nesso, ai tanti alberghi di lusso come il Villa Lario, al Grand Hotel Tremezzo e anche a George Clooney e alla sua villa a Laglio. Insomma l'ennesima celebrazione della star internazionale "Lake Como" che sta vivendo dopo due stagioni difficili un ritorno ai fasti di prima della pandemia. Un boom davvero incredibile e non senza difficoltà per chi deve gestire i servizi legati a questa ondata di afflussi estivi. Per tutto luglio e agosto la città e il lago di Como continueranno ad essere invasi da stranieri, americani in primis, che sembrano sopperire ampiamenti alla mancanza degli abituali turisti russi.