La classifica dei migliori hotel al mondo dove fare "una pazzia": sul lago di Como trionfa il Grand Hotel Tremezzo

Dopo due anni di restrizioni a causa del covid nell'estate del 2022 si dovrebbe ricominciare a viaggiare senza freni e concedendosi anche, se possibile, un budget maggiore togliendosi degli sfizi che sono rimasti nel cassetto per tutta la durata della pandemia. Ecco che la CNN, una delle piu' grandi emittenti e network americani, ha stilato la classifica dei migliori hotel del mondo dove "fare una pazzia". Dalle fughe su isole tropiacli, alle grandi città, da Hollywood all'Europa. Ecco gli hotel che CNN consiglia al suo ampio pubblico per godersi una splendida vacanza. 13 gli alberghi di lusso selezionati in tutto il mondo e l'unico in Italia si trova prorio sul lago di Como: parliamo del Grand Hotel Tremezzo. Amatatissimo e molto frequentato anche dai vip nostrani (Chiara Ferragni docet) e non solo, l'hotel viene descritto così dalla CNN:

"Con l'Europa largamente aperta ai viaggiatori internazionali, la prima tappa dovrebbe essere il Grand Hotel Tremezzo, un iconico hotel in stile Liberty arroccato sulle rive del Lago di Como. Le sue 90 camere sono tutte decorate individualmente, dotate di dettagli indulgenti come ampi balconi, terrazze e vasche idromassaggio. Anche se vale ogni euro per concedersi il lusso delle camere con vista sul lago, le camere con vista sul giardino che si affacciano sui giardini ben curati offrono anche un'oasi di tranquillità. All'esterno troverai tre piscine, di cui una che galleggia direttamente in cima al lago"

Ma quali sono gli altri super hotel del mondo per cui vale la pena fare una pazzia? Ecco la classifica completa.

The Brando, French Polynesia

"Se stai cercando una pazzia esagerata e da non perdere, non puoi battere The Brando, l'ultralusso resort privato sull'isola di Marlon Brando a Tetiaroa, 30 miglia a nord di Tahiti!"

Matakauri Lodge, New Zealand

"Solo la vista vale una pazzia qui. Con le montagne che si ergono dietro il tranquillo lago Wakatipu, Matakauri Lodge vanta una splendida posizione nell'isola meridionale della Nuova Zelanda"

Sensei Lanai, A Four Seasons Resort, Lanai, Hawaii

"Questo ritiro benessere per soli adulti è l'epitome del lusso post-pandemia. Per cominciare, si trova sull'isola hawaiana di Lanai, che è così tranquilla e appartata che ti sembra di essere sulla tua isola privata".

Hotel Château du Grand-Lucé, France

"Nascosto nella bucolica Valle della Loira in Francia, questo tranquillo castello del 18° secolo si sente a un milione di miglia dal resto del mondo, anche se è a soli 55 minuti di treno da Parigi"

Jack's Camp, Botswana

"Se stai cercando una fuga ultra esclusiva, non è molto più appartato di Jack's, un lussuoso campo safari nascosto all'interno di una riserva naturale privata di un milione di acri nel deserto del Kalahari. (Ci sono solo altri due campi nella riserva)".

Hotel West Hollywood, Los Angeles

"Se una fuga affascinante in città è più il tuo stile, non c'è niente di meglio di questa elegante oasi urbana su Sunset Boulevard"

Soneva Jani, Maldives

"Se vuoi regalare alla tua famiglia una vacanza post-lockdown che lascerà a bocca aperta, Soneva Jani è quello che fa per te. Le sue ville sull'acqua sono dotate di piscine a sfioro private e acquascivoli che ti trasporteranno nello scintillante oceano turchese sottostante".

Raffles Singapore

"Se vuoi fare le cose davvero in grande, ad esempio allora non puoi battere l'iconico Raffles di Singapore. È uno dei grandi hotel del mondo e il punto di riferimento per molti altri hotel a cinque stelle in tutto il mondo oggi".

Crown Sydney, Australia

"Volando con grazia sullo skyline di Sydney, il Crown Sydney è stato inaugurato alla fine del 2020 dopo quattro anni di costruzione e ben 1,7 miliardi di dollari".

Silversands Grenada

"Silversands Grenada vanta la piscina più lunga dei Caraibi a 100 metri (328 piedi), una spa con servizi completi e due ristoranti. L'elegante resort si trova sull'incontaminata "Spice Island" di Grenada, che di recente ha revocato tutte le restrizioni di viaggio dovute al Covid-19"

Coming soon: Grumeti Serengeti River Lodge, Tanzania

"Questo lussuoso lodge di andBeyond riaprirà a giugno dopo che un'alluvione dell'aprile 2020 ha provocato una revisione totale".

W Melbourne, Australia

"Il cinque stelle W Melbourne ha aperto all'inizio dell'anno scorso, un lussuoso alloggio per i viaggiatori nell'Australia appena riaperta".