Le nozze "maleducate" di una coppia americana sul Lago di Como fanno discutere tutto il mondo

Sta diventando un vero e proprio caso mondiale la storia della coppia americana che ha deciso di organizzare le nozze sul Lago di Como, nella splendida Villa del Balbiano. Saranno celebrate nell'agosto del 2024, ma da molti sono state definite scortesi, un gesto davvero "maleducato". Vediamo perché.

La disputa è scoppiata dopo che la futura sposa ha postato sui social (TikTok) la sua storia e riguarda gli invitati che saranno costretti (a loro spese) a raggiungere l'Italia. Liz Inglisa e il fidanzato sono americani, di Chicago. È evidente che non tutti potranno permettersi il viaggio sul lago di Como e quindi la gente si domanda se per questa giovane coppia sia più importante la location e lo sfarzo, piuttosto che festeggiare circondati dai loro amici. Dopo la bufera social, Liz ha risposto con un altro video che è già stato visto da quasi 2 milioni di persone dove cerca di smorzare le polemiche. "Villa Balbiano, spiega, è probabilmente una delle location per matrimoni più ricercate dell’intero pianeta, probabilmente proprio per questa vista. È stata il set di film di successo come Casino Royale e Star Wars (ndr. probabilmente la confonde con Villa del Balbianello). È così meraviglioso e probabilmente ho desiderato sposarmi qui da quando l’ho vista per la prima volta in foto circa cinque o sei anni fa. La villa può essere affittata per l’intero fine settimana (dal venerdì alla domenica, due notti, tre giorni) per 100.000 euro oppure per un giorno, ma solo di lunedì, martedì, mercoledì o giovedì e il costo è di 40.000 euro".

La risposta della futura sposa

Le polemiche che stanno facendo il giro del pianeta, non si sono placate e la futura sposa Liz ha replicato con un nuovo video dove ha spiegato che il loro sogno è sempre stato quello di organizzare un matrimonio di destinazione e che comunque molti loro parenti e amici sono contenti di partire (a loro spese). Chi non avrà la possibilità potrà stare tranquillo: Liz e fidanzato stanno organizzando un'altra cerimonia anche a Chicago dove potranno essere presenti tutti coloro che non riusciranno a raggiungere il Lago di Como.

Matrimonio di serie A e quello di serie B, insomma: l'importante è che siano felici i futuri sposi.