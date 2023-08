Il nome della villa sul Lago di Como di Chiara Ferragni nasconde una dolce dedica

Abbiamo avuto modo di ammirare la villa da sogno che Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato sul lago di Como. A picco sull'acqua e con la piscina a sfioro, gli arredi del giardino molto raffinati e anche gli interni degni di una dimora di lusso: tutto è stato curato nei dettagli e sono stati proprio i Ferragnez a aprire le porte della loro casa postando delle incredibili foto sui social. Forse però a qualcuno sarà sfuggito il nome che la famiglia ha voluto dare alla loro nuova villa: si chiama Villa Matilda. Il nome è un omaggio alla cagnolina di Chiara che purtroppo è morta lo scorso 29 luglio.

Mati, "la prima bimba"

Mati, così la chiamava Chiara, è stata per lei come una "prima bambina" e dopo tredici anni l'ha dovuta salutare. Matilda ha visto nascere e crescere sia Leone che Vittoria, i due bambini con cui ha giocato e a cui ha insegnato tutto l'amore che un animale può dare. La cagnolina era da tempo malata per un tumore, per le cui cure Ferragni e Fedez non avevano badato a spese: Matilda prima era stata ricoverata dal loro veterinario di fiducia, a Milano, poi era stata portata a Zurigo, in una clinica specializzata, e lì era stata sottoposta alla radioterapia (correva l'anno 2020). Poi si è sempre vista in molti video di famiglia fino al giorno in cui l'hanno dovuta salutare. Matilda non era solo una cagnolina ricca ma anche molto amata e Chiara le è stata accanto fino all'ultimo respiro.

Per Ferragni è un dolore grandissimo, ed è stata sempre lei "il cane di Chiara Ferragni" di cui Fedez parlò nel 2016 in una canzone, il motivo per cui i due si sono poi incontrati e innamorati.

Ecco perché la villa sul Lago si chiama come lei, Matilda. Una dedica d'amore per un luogo che speriamo regali ai Ferragnez giornate felici e serene proprio come avrebbe voluto la sua Mati.