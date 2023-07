Chiara Ferragni e Fedez, primo weekend nella loro villa sul Lago di Como: ma la vera sorpresa è la barca

Qualche giorno fa Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale più famosa d'Italia, era andata a Pognana Lario a visitare la sua nuova e splendida villa a picco sul lago. Le foto della incantevole dimora hanno fatto il giro del web: piscina a sfioro, arredi di lusso e un giardino da mille e una notte. Quel giorno però era solo di passaggio. Il primo e vero fine settimana dei Ferragnez nella casa sul lago di Como è cominciato ieri 9 luglio. Chiara si trova a Pognana con tutta la sua famiglia: Fedez, il figlio Leone e la piccola di casa Vittoria e i genitori del rapper di Rozzano. Le foto non hanno tardato ad apparire su Instagram e non è sfuggito un dettaglio: la barca. Come il dirimpettaio George Clooney anche Chiara e Federico, hanno acquistato una barca per poter godere il meglio del lago di Como e potersi spostare direttamente via acqua. Il dettaglio che non ha lasciato indifferenti i fan è il nome che hanno voluto darle: la barca si chiama Raviolo. Un nome singolare che però per loro ha un significato: è stato il primo nomignolo affettuoso con cui Chiara, nei primi anni della loro relazione, chiamava Fedez. Insomma, la villa sul lago sembra proprio che regalerà momenti felici a questa famiglia. Alla faccia degli invidiosi.