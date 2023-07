George Clooney è tornato a Laglio sul lago di Como in buona compagnia

George Clooney è arrivato a Laglio. La star di Hollywood è giunto a Villa Oleandra, in riva al Lago di Como.

I segnali del suo arrivo sono stati come tutti gli anni chiari e inequivocabili: guardie del corpo presidiano l'esterno della lussuosa dimora, le finestre sono spalancate e sul pontile è attraccato il suo immancabile motoscafo che di solito viene tenuto nella rimessa della darsena privata quando Clooney è assente. Un altro segnale del suo arrivo è la tenda che copre la passerella di collegamento tra il giardino di Villa Oleandra e Villa Margherita per garantire la privacy a chi la utilizza.

L'attore sarebbe già a Laglio dallo scorso 4 luglio, la giornata che in America commemora la dichiarazione d'Indipendenza, insieme alla moglie Amal, i figli Ella ed Alexander, il padre Nick e la made Nina. La coppia si trovava già in Europa. Dopo essere stati in Sicilia, fotografati dai fan impazziti nel borgo di Marzamemi (uno dei gioielli della parte orientale dell'isola), George la scorsa settimana si trovava a Mykonos, per un evento della Omega, la nota marca di orologi di cui è testimonial. Finalmente è tempo di relax nel suo posto del cuore: il lago di Como.