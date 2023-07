Chiara Ferragni realizza il suo sogno con la villa sul Lago di Como

Chiara Ferragni realizza il sogno sul Lago di Como. La bella imprenditrice digitale oggi 1 luglio è sul Lago in una villa bellissima. Nella didascalia sotto il post che mostra le foto della splendida dimora a picco sull'acqua c'è solo scritto: "Our Dream" (il nostro sogno). E così, anche se non specificato, viene da pensare che si tratti proprio della casa che lei e il marito Federico Lucia, in arte Fedez, avrebbero acquistato lo scorso gennaio a Pognana Lario e che aveva bisogno di essere ristrutturata.

Se questo fosse confermato la villa è davvero meravigliosa con piscina (di cui Chiara avrebbe scelto accuratamente gli arredi) e saloni nel tipico stile delle dimore lussuose del lago.

In pochi minuti il post ha ricevuto migliaia di commenti e like, e sono in tantissimi a congratularsi con lei per aver realizzato anche questo sogno. Nelle foto che Chiara ha messo su Instagram, non nascondendo la sua emozione, anche gli interni: è veramente uno spettacolo.