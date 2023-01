Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una mega villa sul lago di Como

Chiara Ferragni e il lago di Como: è vero amore. La bella influencer da più di 28 milioni di follower rese pubblica la volontà di voler comprare una casa vacanze sulle sue sponde del lago già nel gennaio 2021. Chiara allora era incinta di 7 mesi della sua secondogenita, Vittoria e in un post che raccoglieva una serie di foto scattate sul lago, scriveva:

«Lake Como: one of my favourite paces on earth, located at only one hour from Milan. Love spending weekends there and these were some of the memories I got there in 2020. I hope to by a holiday house there one day«, che tradotto sarebbe: «Lago di Como, uno dei miei posti preferiti sulla terra, a solo un'ora da Milano, Amo trascorrere la i fine settimana e queste sono alcune foto-ricordo che ho scattato nel 2020. Spero di comprarmi una casa vacanza la, un giorno».

Ora non è più solo una voce di corridoio, un sogno o un'indiscrezione: è il prestigioso settimanale Chi a lanciare la notizia che girava nell'aria già da tempo. Chiara Ferragni e Fedez hanno acquistato una villa sul lago di Como.

Che i Ferragnez amino il Lago di Como non è un segreto, anzi. Su Instagram hanno spesso condiviso le immagini delle loro vacanze tra amici e familiari e altrettanto spesso abbiamo scritto articoli delle loro giornate e gite sul lago.

Per questo non stupisce che Chiara Ferragni e Fedez abbiano comprato casa, ma non una casa qualsiasi: una mega villa dal valore di 5 milioni di euro e posta praticamente di fronte a quella di George Clooney.

Tutto su villa Ferragnez sul Lago di Como: parco, piscina e spa

Secondo quanto riporta Chi la coppia avrebbe già concluso l'acquisto dell'immobile che affaccia sulla sponda orientale del lago a Pognana Lario. Si tratta di una proprietà immensa: 900 metri quadrati su due piani e uno interrato, parco con piscina e spa. Oltre al costo d'acquisto la coppia starebbe sostenendo anche le spese di ristrutturazione. Ad avallare questa tesi il fatto che insieme a loro, come si vede dalle foto del settimanale, ci sarebbe anche Filippo Fiora architetto e designer (e amico) di Chiara Ferragni.

E proprio a bordo del taxi boat che li ha riportati a Como Chiara ha scattato la foto che ha poi condiviso, una settimana fa, su Instagram con questa didascalia: "Foto di oggi per dirvi che... Tra un mese inizia Sanremo. Siete pronti?". Chissà che non vogliano per un periodo trasferirsi proprio nella bella villa, anche perché il super appartamento di lusso a Milano ancora non è pronto, e secondo alcune voci Ferragni avrebbe già ingaggiato il motoscafista di fiducia di Clooney, chissà che le due famiglie non diventino 'amiche di lago'.

La villa dei Ferragnez, foto da Chi-2

Ferragnez mentre visitano la villa, foto da Chi-2