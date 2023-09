Pippa Middleton sul lago di Como al mega party del Grand Hotel Tremezzo

Erano invitati (segretissimi) al matrimonio di Max Robinson e Belle Porter che hanno deciso di pronunciare il fatidico sì proprio sulle sponde del Lago di Como e, come spesso accade, in grande stile. In primis hanno riservato per loro più location tra cui, per il mega party iniziale il Grand Hotel Tremezzo dove hanno prenotato le suite migliori e nel cui giardino, a bordo piscina, si è tenuta la festa di apertura. Proprio qui è arrivata Pippa Middleton (sorella delle futura Regina d'Inghilterra Kate) insieme al marito James Matthews. Sui social girano moltissimi video della festa davvero sfarzosa e la presenza di Pippa non è potuta restare segreta.

Il tema della (prima) festa al Grand Hotel Tremezzo era in stile Barbie e secondo i ben informati anche Pippa si sarebbe presentata con abito rosa pastello. La futura sposa, Belle Porter, indossava invece un vestito elegantissimo rosa acceso. Musica, cocktail e grande divertimento per questo party blindatissimo fino a tarda sera.