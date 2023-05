Fen: a Como in via Borgovico arriva la cucina cantonese di Micky e Chu

Dopo esserci più recentemente dedicati alle semplici trattorie, ai crotti, alla cucina gourmet e anche ai veg burger, complice una nuova apertura, abbiamo deciso di fare un salto in oriente per provare la cucina cantonese del ristorante Fen di via Borgo Vico a Como. La cucina cantonese, che nasce nella regione di Guangdong e comprende le città di Canton (ora nota come Guangzhou), Hong Kong e Macao, è una delle otto cucine tradizionali della Cina ed è nota per la sua delicatezza e la sua grande varietà di sapori e tecniche culinarie.

Il Fen, che prende il nome dalla sua titolare, che lo gestisce insieme ai cuochi Micky e Chou, dopo una lunga esperienza a Piacenza, riprende quindi la tradizione cantonese enfatizzandone le caratteristiche di freschezza dei prodotti, a base di carne, pesce, frutti di mare, verdure e riso, che vengono tutti preparati in cucina. Il locale, completamente restaurato, è accogliente e moderno, con una bella cucina a vista al suo ingresso. Il personale in sala è italiano e Fen padroneggia il suo locale mostrando esperienza e cortesia. Nulla sembra lasciato al caso, a iniziare dalla tavola preparata con la tipica cura orientale.

Chiaramente non siamo in un qualsiasi "all you can eat" ma in un vero e proprio ristorante dove si pranza e si cena alla carta con prezzi adeguati al menù offerto, che propone appunto una ricca varietà di piatti tutti preparati da Micky e Chou. Per testare la cucina del Fen, abbiamo iniziato dagli antipasti: i tradizionali involtini primavera, il toast di gamberi ai semi di loto, rotolini d'anatra, ravioli di carne alla griglia, ravioli al vapore, ravioli di verdure. Poi il riso al vapore alle foglie di loto e infine vitello con funghi cinesi alla piastra. Naturalmente non sono mancati il sakè e un gustoso gelato fritto a chiudere la nostra positiva esperienza.

La sensazione è stata quella di una cura decisamente di ottimo livello, dove qualità degli ingredienti e sapori sono miscelati da mani esperte. Non il solito cinese ma la vera cucina tradizionale cantonese preparata in casa. Insomma ci sentiamo non solo di consigliarlo a chi è alla ricerca di nuovi sapori ma soprattutto a chi già ama questa cucina ed è alla ricerca di un'esperienza davvero appagante. L'ideogramma che li rappresenta, il contadino con il tradizionale cappello di paglia, l’aratro di legno trainato anticamente dall’uomo, appartiene alle piccole taverne tradizionali cantonesi che servono il cibo delle campagne. Ecco, l'idea che si respira da Fen è quella di ritrovare lo stesso cibo. Segnaliamo infine che da Fen è possibile anche ordinare da asporto.