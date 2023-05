Le migliori trattorie provate per voi: il Crotto Civiglio di Elisa

La sensazione che si prova entrando al Crotto Civiglio è un po' quella che si vive in alcuni passaggi nostalgici di C'era una volta in America, il capolavoro di Sergio Leone. L'atmosfera è quella magica di un viaggio nel passato, un po' come quando Noodles, interpretato da uno straordinario Robert de Niro, ritorna nei luoghi dell'adolescenza. Poco sopra il borgo di Civiglio, tra Como e Brunate, in via Antonio Cantore, 6, troviamo infatti un luogo dal sapore antico, legato alla tradizione del territorio.

A gestire questo locale, che vanta quasi un secolo di storia, la Cooperativa di Civiglio risale infatti agli anni '20 del secolo scorso, troviamo Elisa Bernasconi, che ha rilevato il Crotto Civiglio nel 2014 mantenendone intatta l'identità. In cucina ci sono Paolo e Daniele, al forno delle pizze Roberto, in sala la stessa Elisa con Serena. Appena entrati ci si rende subito conto di come tutto sia lontano dal clima frenetico della vicinissima città. Al tavolo conviviale, che si trova all'ingresso, c'è un gruppo di anziani che frequenta abitualmente il bar del Crotto, Sono la memoria storica di un luogo senza tempo, dove tutto scorre lentamente tra vecchi ricordi, giornali e un bicchiere di rosso.

La sala da pranzo principale è un piccolo museo di vita contadina, di cimeli rurali, di attrezzi da cucina. Una vera e propria trattoria dove tutto corrisponde alle attese. Ci sono le pizze ma il menù principale esalta tutti i piatti tipici della tradizione culinaria lombarda, nello specifico quella lariana e quella valtellinese: dalla slinzega ai missoltini; dalle polente ai risotti; dalle cotolette ai brasati. Piatti semplici e assolutamente il linea, come i prezzi, con lo stile casalingo di un antico crotto. E a pranzo, dal martedì al venerdì, c'è anche la possibilità di gustare a 12 euro il menù lavoro.

Aperto tutti i giorni tranne il lunedì, il Crotto Civiglio è il posto ideale dove ritrovare, a due passi dalla città, il gusto di piatti genuini in un accogliente ambiente conviviale: tavoli in legno, tovaglie rosse e una cornice da casa in campagna della nonna. Una trattoria perfetta per chi ama perdersi tra i ricordi e i sapori della nostra terra ritrovando il piacere della semplicità. Consigliato a chi ama ritrovare il piacere della casa: nel piatto, nel bicchiere e anche nella compagnia.