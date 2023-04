Le migliori trattorie provate per voi: La Vigna a Olgiate Comasco

Su queste pagine ci siamo occupati delle osterie sul lago di Como, dei migliori agriturismi del nostro territorio, dei ristoranti immersi nel verde, della cucina tradizionale e di quella etnica, di sushi e pizzerie, di locali vegani. Insomma abbiamo provato ad accontentare tutti i palati cercando il meglio per ogni categoria della ristorazione lariana. In questa nuova rubrica, siamo invece ripartiti dalle degustazioni, ovvero provando a raccontarvi la nostra personale esperienza in ogni ristorante che abbiamo provato per voi. Dopo Il Portico ad Appiano Gentile, Morris a Erba, Tira Mola e Meseda, Osteria del Gallo e Comi 121 a Como, Crott dal Murnee ad Albavilla, Crotto Isidoro a Stazzona, siamo andati a trovare Guglielmo e Valeria a La Vigna di Olgiate Comasco.

Se avete voglia di ritrovare il piacere della cucina casalinga, il sapore di un luogo sempre più raro in questi tempi troppo veloci anche in tavola, allora La Vigna è esattamente ciò che cercate: piatti genuini e poco spazio a quel colore fatto per colpire più l'occhio che il piacere del palato. Ma non pensiate che ci sia improvvisazione, perché Guglielmo Zanin ha studiato e fatto esperienza, anche a Villa d'Este, prima di concedersi alla sua generosa cucina. Tanta passione ma soprattutto tanta voglia di avviare una trattoria che ha nella convivialità il suo primo indispensabile ingrediente.

Dai primi ai secondi, tutto è all'insegna di una naturale abbondanza e di un conto assolutamente contenuto. Praticamente impossibile non trovare i piatti della cucina tradizionale, quelli che hanno nelle ricette popolari, dalla selvaggina al pesce, una loro anima immortale. Noi abbiamo assaggiato la pasta fatta in casa con il ragù di coniglio e il capretto al forno. A La Vigna si ritrova il senso della festa di famiglia, si ritrovano piatti dimenticati, si ritrova la voglia di ripercorrere il passato come fece Gianni Celati con Strada provinciale delle anime, il suo splendido documentario che racconta un'Italia dimenticata ma che ha ancora un grande cuore.